В Летний сад вернулась пара лебедей Елисея и Любавы

В Карпиев пруд в Летнем саду вернулась длинношеяя парочка. Известно, что шипучая пара Елисея и Любавы проведет летние каникулы в саду до конца октября.

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В пресс-службе администрации города рассказали, что в Летний сад вернулась пара лебедей. Известно, что Елисей и Любава зимовали в Ленинградском зоопарке с конца октября.

В Карпиев пруд парочка возвращается ежегодно в конце мая, после чего птиц ежедневно посещают специалисты из Ленинградского зоопарка, чтобы проверить их здоровье и накормить необходимыми зерновыми смесями, фаршем, рыбой, овощами и витаминами.

Известно, что ранее, до 2021 года, в пруду Летнего сада в теплый сезон плавали родители Елисея – Руслан и Людмила. А родители Любавы –Персей и Афина, ныне выпущены в пруд у Пискаревского мемориала.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградском зоопарке две самки лемуров стали мамами с разницей в три дня.