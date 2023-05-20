В Ленинградском зоопарке две самки лемуров стали мамами с разницей в три дня

В Ленинградском зоопарке вновь пополнение. На этот раз новые члены семейства появились у кошачьих лемуров. Отмечается, что пол малышей еще не известен.

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У семейства кошачьих лемуров Алфеи в Ленинградском зоопарке пополнение. Малыши появились на свет у самок Нимфы и Алфеи с разницей в три дня, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Лемур Нимфа стала матерью 17 апреля, а спустя три дня, 20 апреля, малыш появился и у Атреи.

Сотрудники зверинца отмечают, что малыши уже питаются взрослым прикормом, здоровые и любопытные. Известно, что новорожденные уже учатся самостоятельно лазить по веткам деревьев, но при этом продолжают находиться на близком расстоянии со своими матерями.

В зоопарке подчеркнули, что семейство лемуров дружелюбно восприняло пополнение и всячески старается помогать родителям ухаживать и играть с малышами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у пары японских макак в Ленинградском зоопарке родился второй ребенок.