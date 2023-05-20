Россиян огорчили новостью о том, что дачные гномики вышли из моды

Россиянам предложили перестать ставить на дачных участках гипсовых гномиков и обустраивать декоративные прудики. По мнению депутата Госдумы и председателя Союза дачников Никиты Чаплина, данные конструкции уже давно не актуальны.

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Депутат Государственной думы Российской Федерации и председатель Союза дачников Никита Чаплин рассказал россиянам, что гномики и прудики, установленные на дачных участках, вышли из моды, сообщает РИА Новости.

Чаплин считает, что также неактуальной стала разноцветная галька. По его мнению, дачникам стоит отдать предпочтение естественности и перестать тратить деньги на неактуальные гипсовые скульптуры, так как они неорганично вписываются в убранство участка.

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