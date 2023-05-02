IKEA хотела наказать Россию, но наказала себя: за прошлый год компания получила убыток более 10 млрд рублей
Уйдя из России шведский производитель IKEA обрек себя на финансовые потери. Известно, чо за прошедший год компания потеряла более 10 миллиардов рублей.
Покинувшая российский рынок IKEA потеряла за прошлый год 10,7 миллиардов рублей. Об этом сообщает АБН.
Оборот компании упал в три раза. Так, в 2022 году компания заработала 48,6 миллиардов рублей. В 2021 году показатели компании составляли 157 миллиардов, из которых чистая прибыль составляла 7,7 миллиардов.
Свои фабрики в России IKEA продала российскому производителю «Лузалес» — заводы в Кировской и Ленинградской областях получили названия «Лузалес Вятка» и «Лузалес Тихвин». Производство в Новгороде приобрел петербургский производитель декоративных покрытий для интерьерной отделки «Слотекс».
Также известно, что мебель, произведенная на заводах «Лузалес» будет носить названия на коми языке. По мнению экспертов, такой маркетинговый ход с непривычными для русскоговорящего человека словами будет сохранять имидж IKEA и влиять на продажи.