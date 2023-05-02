В Петербург возвращается снег и холодная погода

Поторопившиеся убрать теплые куртки петербуржцы будут вынуждены достать их в середине недели. Известно, что на четвертый и пятый день месяца в Петербург вернется холодная погода с зимними осадками.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

В середине недели в Петербурге может пойти снег и начаться резкое похолодание. Таким прогнозом поделился синоптик Александр Колесов.

Так, начиная со второй половины дня второго мая в городе ожидаются дожди, которые принесут городу понижение температуры воздуха. Следующие погодные сюрпризы в Петербург начнутся 4 и 5 мая – в эти дни температура понизится от +5 до +7 градусов, а на город обрушатся осадки в виде снега.

Антициклон в Северную столицу придет шестого мая, но температура все равно останется низкой.

Погода начнет восстанавливаться к 9 мая и, вероятнее всего, превысит температуру воздуха, которая держалась в городе на 1 мая.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали об особенностях погоды на Первомай в разные годы.