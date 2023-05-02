В Петербурге «накрыли» сеть баров, где со счетов нетрезвых клиентов списывали заоблачные суммы

Сеть баров в Петербурге прославилась тем, что разводила клиентов «подшофе» на крупные суммы денег. Оказалось, что после немаркированного алкоголя посетители впадали в беспамятство – это служило сигналом для персонала, после чего с карт гостей заведения «утекали» огромные суммы.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Правоохранители наведилались в сеть петербургских баров, персонал которых списывал баснословные суммы с счетов посетителей, пользуясь их нетрезвым состоянием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Тех, кто еще не напился до беспамятства, под свое крыло брали «консуматорши». Девушки разводили посетителей на дорогостоящие напитки пользуясь обаянием и при удачном исходе получали 30% от украденных средств.

Главным и единственным правилом клуба было не приводить в заведение журналистов, известных личностей и правоохранителей.

Так, за время работы баров похитили около одного миллиона рублей, однако по мнению правоохранителей, сумма может быть в разы больше.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По факту кражи и мошенничества заведены уголовные дела.

В барах и квартирах персонала бара прошли обыски, в ходе которых были изъяты кассовые аппараты, документация и 300 тысяч неучтенной «налички».

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Рубинштейна опечатали сразу два бара, причастных к мошенничеству на 11 млн рублей.