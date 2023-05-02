В Петербурге появятся 45 площадок для жарки шашлыков

К началу лета в Петербурге обустроят более 40 площадок для жарки шашлыков. Они будут обустроены для безопасного разведения открытого огня по всем правилам.

Фото: baltphoto/Николая Овсянников

К концу мая – началу июня в Северной столице появится 45 площадок, где будет можно пожарить шашлыки в соответствии со всеми противопожарными правилами. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

В Комитете отметили, что расчищенные площадки для разведения открытого огня появятся в Курортном, Выборгском, Приморском, Красносельском и Петродворцовых районах. На расчищенных площадках создадут минерализированную полосу и установят урны.

Информацию о конкретных адресах «шашлычных территорий» можно будет узнать на сайте СПб ГКУ «Курортный лесопарк» по мере появления площадок на карте города.

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