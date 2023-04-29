Специалисты рассказали, как отдохнуть на пикнике без вреда для здоровья

Отправляясь на пикник, необходимо помнить несколько правил, которые помогут провести время с наслаждением и помогут избежать проблем со здоровьем.

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Так, важно уделить внимание приготовлению продуктов и их хранению еще до прогулки. На пикник не желательно брать молочные продукты, копчёности, яйца, а также кондитерские изделия с кремом и майонезные салаты. Об этом сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Чтобы нарезать сырые мясо, рыбу, овощи и фрукты лучше использовать разные доски, чтобы их сок не попадал в уже готовое блюдо. Шашлыки специалисты советуют готовить непосредственно перед употреблением,

Также перед отправлением на пикник необходимо набрать достаточно бутилированной воды, а также помыть овощи, фрукты и зелень. Для спасения еды от насекомых рекомендуется делать выбор в пользу контейнеров с крышками.

По прибытию на место отдыха важно раз в несколько часов проверять себя и других участников компании на наличие клещей. Чтобы усилить защиту от насекомых можно взять с собой спрей и лосьоны.