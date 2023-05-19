Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что убивает тюленей в окрестностях Петербурга

Стали известны причины гибели тюленей, которых находили под Петербургом в течение последних месяцев. Оказалось, что за смертью животных стоит не только естественная смертность, но и браконьерство.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора заметили, что в Финском заливе очень холодная вода с октября по май. Как правило, ластоногие, которые погибли за примерно полгода, всплывают в последний месяц весны, что создает впечатление массовой смертности животных.

Большая часть трупов отплыла в мелководную восточную часть Финского залива, расположенную в Курортном районе. Еще пару мертвых тюленей нашли на пляже в Тарховке. Три трупа ластоногих обнаружили в Репино.

В Росприроднадзоре напомнили, что за уничтожение тюленей, находящихся под угрозой исчезновения, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Одной из причин смертности тюленей до сих пор остается браконьерство.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году с начала весны на территории города нашли 15 мертвых тюленей.