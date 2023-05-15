С начала весны в городе на Неве нашли 15 мертвых тюленей

В Санкт-Петербурге стартовал сезон мертвых тюленей. С начала весны специалисты нашли уже 15 мертвых животных.

В беседе с Neva.Today создатель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская рассказала, что тюлени начали умирать с начала апреля. Специалисты старались делать все возможное, чтобы спасти ластоногих,но в некоторых случаях сделать это уже было невозможно.

Как правило, «сезон морских мертвецов» начинается, когда с Финского залива сходит лед. Первые трупы всплывают, после чего оказываются на берегу. Так за 2022 год было обнаружено около восьми десятков погибших животных, в том числе один труп кольчатой нерпы. С начала этого года специалисты нашли 15 тушек, которые в основном являлись серыми тюленями. В 2021 году было обнаружено 60 погибших животных.

Также в прошлом году удалось спасти восемь тюленей, пять из которых оказались ладожскими нерпами. А уже в 2023 году спасли как минимум восьмерых, однако сезон еще не Малышей откармливают и лечат специалисты фонда на территории очистных сооружений Водоканала в поселке Репино, а потом отпускают в родные водоемы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что