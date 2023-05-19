В Шушарах неизвестный автомобилист сбил девятилетнего мальчика и сбежал

В Пушкинском районе неизвестный злоумышленник, управляя автомобилем, наехал на ребенка, после чего покинул место происшествия. Пострадавший мальчик попал к медикам с сотрясением мозга.

Фото: Unsaplsh

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около шести вечера 18 мая к правоохранителям Пушкинского района обратился мужчина, заявивший, что его несовершеннолетнего племянника сбил неизвестный на красной Kia. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Позже удалось установить, что инцидент произошел около половины третьего в Шушарах. Тогда на дворовой территории неизвестный водитель совершил наезд на девятилетнего школьника, который находился на месте происшествия без сопровождения взрослых.

В результате у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также гематому затылочной области. Мальчик попал к медикам в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время сбежавшего злоумышленника разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что водитель газели наехал школьника в Красносельском районе. Выяснилось, что мальчик пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.