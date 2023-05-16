В Красносельском районе водитель газели сбил школьника на велосипеде, переезжавшего дорогу на красный свет

Водитель газели наехал на шестиклассника в Красносельском районе. Оказалось, что школьник пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 14 мая, 26-летний газелист сбил школьника на велосипеде на проспекте Ветеранов.

Авария произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода, когда ребенок решил, не слезая с велосипеда, перебраться на другую сторону дороги. В результате наезда шестиклассник получил перелом обеих костей правой голени и одного пальца стопы и в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую городскую больницу.

Выяснилось, что водитель газели в период с 2022 по 2023 годы два раза привлекался к административной ответственности по статьям 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) и 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе заядлый нарушитель ПДД сбил 11-летнего мальчика на самокате.