Из ТЦ в Колпино четыре подростка, потерявшие сознание друг за другом, попали к врачам в тяжелом состоянии

В Колпинском районе срочная госпитализация понадобилась сразу четырем молодым людям, сильно отравившимся неизвестным веществом.

Фото: Unsaplsh

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, первого мальчика без сознания заметили 18 мая рядом с торговым центром по улице Октябрьская. Позже в самом здании обнаружили еще нескольких подростков.

Около семи часов вечера из ТЦ госпитализировали двух 15-летних, 16-летнего и 13-летнего школьников. У мальчиков диагностировали отравление неизвестными веществами. Все четверо без опроса были помещены в реанимацию.

При просмотре камер специалисты установили, что около четырех часов несовершеннолетние шаткой походкой добрались до ТЦ, после чего в хаотичном порядке теряли сознание и падали.

Известно, что трое пострадавших проживают в Колпино, а еще один — под Петербургом. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у ТЦ на проспекте Культуры два пропавших без вести подростка напали на шестиклассника и сломали ему нос.