Петербуржец уже два десятка лет пытается продать 450-летний перстень ради пожертвований

Житель Санкт-Петербурга уже несколько десятков лет всеми возможными способами пытается продать антикварный перстень, созданный итальянским мастером Бенвенуто Челлини. По крайней мере, так утверждает сам горожанин, ведь подлинность кольца до сих пор не доказана.

Фото: МК в Питере

О петербуржце, занимающемся продажей кольца уже на протяжении 20 лет, рассказал «МК в Питере». Изначально часть вырученных средства планировалось потратить на благоустройство города, но процесс поиска нового владельца для реликвии застопорился.

Предполагается, что перстень сделан около 450 лет назад итальянским мастером Бенвенуто Челлини. Реликвия досталась мужчине в наследство от бабушки. Сейчас ее снова пытаются продать, однако цена может оказаться не по карману даже многим олигархам или крупным государственным музеям. В общей сложности за кольцо петербуржец просит 300 миллионов долларов, но в идеале, конечно, можно было бы выручить и полмиллиарда.

Также усложняет поиск покупателя еще один факт, — ценный предмет нельзя вывозить и продавать за границу. О подлинности перстня пока еще тоже приходится спорить, ведь никаких документов и официальных заключений от экспертов по этому поводу пока нет.