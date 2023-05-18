В магазине на Новочеркасском проспекте пенсионер упал замертво после избиения покупателем

В одном из магазинов Красногвардейского района пожилой мужчина скончался после избиения. Пенсионер сделал пару шагов и умер у прилавка с хлебобулочными изделиями.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 мая около часа дня правоохранителям стало известно о трупе мужчины в магазине на Новочеркасском проспекте, 36. Позже удалось установить, что покойный 72-летний пенсионер проживает в Петербурге, недалеко от указанного адреса.

По версии следствия, около 12:40 в торговом зале магазина 36-летний покупатель во время конфликта с пожилым мужчиной дважды ударил его рукой по лицу, после чего скрылся. Пострадавший, дойдя до стеллажа с хлебобулочными изделиями, упал и умер.

Труп направили в морг для установления причины смерти, после чего в своей квартире на улице Джона Рида задержали подозреваемого. Мужчину поместили в СПСЗЛ после составления протокола.

В настоящий момент причина смерти пенсионера выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в магазине на Коллонтай людей перепугал неизвестный, вооруженный пистолетом.