Мать вдовы репера Картрайта вернет больше полумиллиона за адвокатские услуги

Елена Кохал вернет 454 тысяч рублей за потраченные деньги на адвоката. Такое решение выне Смольнинский районный суд Петербурга.

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Суд Петербурга прекратил апелляционное производство о взыскании денежных средств в пользу Елены Кохал, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Елена Кохал – мать Марины Кохал – вдовы убитого и расчлененного репера Энди Картрайта, получит больше полумиллиона рублей за потраченные средства на адвокатские услуги. Напомним, что Кохал-старшую задерживали по подозрению в убийстве зятя.

В то же время уголовное дело в отношении Кохал-младшей продолжается. Так, на последнем заседании эксперт предоставила результаты анализа, опровергающие кому и введение инсулинового препарата в тело Картрайта.

Стороне обвинения такое заключение пришлось не по нраву, отметив отсутствие патента проводимого исследования, однако в соответствии с законом, суд разрешает использовать различные методы, путем которых можно устанавливать какие-либо неочевидные факты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что коллегия Верховного суда посчитала правильным, если убийца будет оплачивать похороны и поминки своей жертвы.