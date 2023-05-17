Мать вдовы репера Картрайта вернет больше полумиллиона за адвокатские услуги
Елена Кохал вернет 454 тысяч рублей за потраченные деньги на адвоката. Такое решение выне Смольнинский районный суд Петербурга.
Суд Петербурга прекратил апелляционное производство о взыскании денежных средств в пользу Елены Кохал, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Елена Кохал – мать Марины Кохал – вдовы убитого и расчлененного репера Энди Картрайта, получит больше полумиллиона рублей за потраченные средства на адвокатские услуги. Напомним, что Кохал-старшую задерживали по подозрению в убийстве зятя.
В то же время уголовное дело в отношении Кохал-младшей продолжается. Так, на последнем заседании эксперт предоставила результаты анализа, опровергающие кому и введение инсулинового препарата в тело Картрайта.
Стороне обвинения такое заключение пришлось не по нраву, отметив отсутствие патента проводимого исследования, однако в соответствии с законом, суд разрешает использовать различные методы, путем которых можно устанавливать какие-либо неочевидные факты.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что коллегия Верховного суда посчитала правильным, если убийца будет оплачивать похороны и поминки своей жертвы.