Петербургские депутаты намерены вакцинировать не менее 50% подростков от ВПЧ

Петербургские депутаты намерены создать рабочую группу по вопросам вакцинации подростков от ВПЧ. Отмечается, что на данный момент времени данную вакцину в Петербурге делают не более 3% подростков.

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На очередном Законодательном Собрании Петербурга депутаты осудили создание кампании по вакцинации подростков от ВПЧ, сообщили в пресс-службе ЗакС.

Парламентарий Александр Ржаненков отметил, что вакцинация подростков поможет повлиять на продолжительность и качество жизни подростков, а также сократит смертность петербуржцев.

Эксперты подчеркнули – действительно, для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 50% подростков в возрасте 11-13 лет. Это поможет провести профилактику многих заболеваний.

Известно, что финансирование рабочей группы по вопросам вакцинации подростков в бюджет Северной столицы начнется поэтапно со следующего года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские депутаты предложат Росгвардии запретить детям стрелять из пневматики.