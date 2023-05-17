Петербургские депутаты обсудили способы борьбы с автомобилистами, которые паркуются во дворах, избегая платные парковки

Петербургские депутаты предложили закрыть дворы в центре города на шлагбаумы. Причиной такой инициативы стали автолюбители, всеми способами избегающие платных парковок.

Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Вопрос о способах борьбы с автомобилистами, избегающими платных парковок, обсудили в Законодательном собрании, в ходе которого заместитель председателя Комитета имущественных отношений (КИО) Мария Мельникова отметила, что установка шлагбаумов упирается в границы двора, проезда или дворовой территории. То есть – конкретного действующего порядка установки ограждений нет, но установка требует ясных границ земельного участка, сообщает Neva.Today.

Отмечается, что размещение шлагбаумов зависит и от собственников жилья – нужно уточнить, готовы ли они взять ответственность за установку и содержания ограждения.

Представитель Жилищного комитета Юрий Сергиенко отметил, что проблема установки заключается в петербуржцах, которые не проявляют инициативу и не оформляют участок в собственность. Сергиенко предложил создать упрощенную форму согласования – такая используется при установке кондиционеров. Что касаемо комитета – он полностью поддерживает инициативу закрытия дворов.

В свою очередь начальник юридического отдела Комитета по благоустройству Екатерина Тренина напомнила, что установку шлагбаумов необходимо согласовывать с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) – для этого нужен проект.

Депутат Наталья Астахова напомнила, что на декабрьском заседании КИО уже поручили разобраться как помочь петербуржцам, а также то, что представители КИО сами отмечали возможность закрытия дворов, в том числе и тех, которые не числятся в кадастровом реестре.

Астахова отметила, что нужно установить шлагбаумы, оставив пеший проход, как того требует федеральное законодательство, указывая на необходимость пешей, а не проездной доступности.

На заявления Астаховой вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что у жителей есть возможность закрыть двор – порядок закрытия определен по поручению Полякова. По его словам, разработан и административный регламент под руководством КИО.

Представитель КИО уточнила, что комитет стремится найти решение проблемы.

В свою очередь Астахова поинтересовалась у представителя КГА Елены Крамской, почему комитет не дает разрешение на установку, когда регламент упрощения установки ограждений уже создан в КИО. По ее мнению, комитеты не взаимодействуют между собой.

Крамскова категорично отметила, что, если участок не оформлен, давать разрешение на установку шлагбаума комитет дать не может.

Опыт в установке шлагбаумов рассказал замглавы Василеостровского района Владлен Радионов: сначала специалисты проверили 445 дворов, в 68 из которых были ограждены воротами. Далее поднимались архивные исторические документы, которые направлялись в Фонд капитального ремонта, КГИОП и Жилищный комитет. На данный момент документы готовы по восьми адресам, а еще по двум объектам восстановят ворота. Отмечается, что еще на нескольких объектах уже установлены леса.

Представитель Петроградского района Александр Петухов отметил, что по градостроительному кодексу на земли общего пользования должен быть предоставлен доступ неограниченному кругу лиц, поэтому закрытие двора актуально до первой жалобы, после чего специалисты будут обязаны демонтировать ограждение.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что к работе над листом согласования необходимо привлечь комитет по энергетике.

Известно, что повторное обсуждение вопроса установки шлагбаумов депутаты обсудят в июне.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что автомобилисты-нарушители получат напоминалки об ответственности при помощи рассылки от ГЦУП.