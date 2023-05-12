Автомобилисты-нарушители получат напоминалки об ответственности при помощи рассылки от ГЦУП

Автомобилисты, закрывающие номера в зоне платной парковки, получат напоминания об ответственности. Рассылку с напоминанием запустил городской центр управления парковками через приложение Парковки Санкт-Петербурга.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Рейды инспекторов Управления по выявлению административных правонарушений, подведомственного Комитету по транспорту Петербурга, проходят ежедневно. В ходе проверок осуществляется контроль соблюдения правил пользования платной парковкой, а также фиксируются нарушения правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков.

Если специалист заметит закрытый номер, владелец транспорта получит акт об административном правонарушении. Тот, кто «скрутил» номера – сможет забрать свою машину с другой, более дорогостоящей, парковки.

Штраф за нарушение правил, в сумме три тысячи рублей, должен быть оплачен в течение 60 дней, в противном случае сумма будет взыскана принудительно, а штраф будет в двойном размере. Вместе с тем, нарушитель рискует приобщить себя в обязательным работам или вовсе попасть под арест на срок до 15 суток.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что оплатить нахождение автомобиля в зоне платной парковки оказалось выгоднее, чем «свинтить» номера.