Оплатить нахождение автомобиля в зоне платной парковки оказалось выгоднее, чем «свинтить» номера

Комтранс Петербурга начал увозить автомобили, припаркованные в зоне платной парковки без госномеров, на штрафстоянку. Вместе с ними эвакуируются и машины, оставленные без оплаты.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Первые автомобили «креативных» водителей отправились на штрафстоянку в четверг, 4 мая. Выявляют нарушения сотрудники Комитета по транспорту Петербурга. Они патрулируют все зоны платной парковки в городе, где фиксируют автомобили с нарушениями.

В ведомстве отмечают, что забрать машину со штрафстоянки будет стоить дороже для кошелька и нервов, нежели сразу оплатить нахождение в зоне платной парковки.

Тем, чей автомобиль переместился на более дорогую стоянку, необходимо забрать свой транспорт на Старообрядческой улице, дом 2, корпус 1, проехав через Комитет по транспорту Петербурга на 8-й Советской улице, дом 31/27. Оба адреса работают пять дней в неделю, с 9 часов утра. С собой у водителя должны быть удостоверение его личности и документы, подтверждающие разрешение на управление транспортным средством, которое «отчалило» на штрафстоянку.

Штраф за нарушение правил в зоне платной парковки обойдется автолюбителю в три тысячи рублей, которые необходимо оплатить в течение двух месяцев. Погасить задолженность можно на портале «Госуслуг», в любом банке или его приложении, однако скидок на такой штраф не предусмотрено.

Неоплата штрафа в срок наказывается принудительным взысканием средств судебными приставами, наложением административного штрафа в двукратном размере и привлечением к обязательным работам. Альтернативой обязательным работам может стать арест на 15 суток.

Услуги по перемещению и хранению машины на штрафстоянке водителю не нужно будет оплачивать.

Информация о штрафе можно узнать в личном кабинете на «Госуслугах», если у нарушителя подключен сервис получения заказных писем в электронном виде. При отсутствии такового постановления будут отправлены по почте на адрес регистрации собственника автомобиля.

Если требуется, то можно получить копию постановления в любом из четырех территориальных отделов Комитета по адресам: 8-я Советская улица, дом 31/27; Синявинская улица, дом 3, литера А; проспект Ветеранов, дом 131, литера А; проспект Энгельса, дом 38, литера Г.

Начиная с 2021 года Комитет по транспорту Санкт-Петербурга контролирует нарушения правил парковки в зоне платной парковки в соответствии со статьей 37-2 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».