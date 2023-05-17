Ночь горящих машин: на парковке Пулковского шоссе за ночь сгорели 6 машин

За ночь в Петербурге загорелись сразу шесть машин. Примечательно то, что все возгорания произошли на одной парковке с интервалом в шесть часов.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Минувшей ночью в Петербурге сгорели шесть припаркованных машин на Пулковском шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Известно, что возгорание автомобилей происходило дважды. Первое сообщение о горящей легковушке спасатели получили в 21:25. К приезду спасателей машина выгорела полностью, но огнеборцы успели спасти стоящую рядом легковушку – у машины загорелась крыша багажника.

Оказалось, что возгорание началось у иномарки BMW X5, после чего перешло на припаркованный по соседству Hyundai, об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, задымление у BMW наблюдалось еще в момент движения автомобиля – тогда водитель припарковал дымящуюся машину и покинул парковку, захватив из салона авто свои вещи, до начала пожара. На ликвидацию огня спасатели прибыли через 15 минут, однако спасать пришлось не BMW, а стоящий рядом Hyundai, у которого загорелась крыша багажника. Для спасения иномарки огнеборцам пришлось выбить стекло и оттащить машину в сторону.

Спустя несколько часов, в 03:16 спасатели вновь получили сообщение о возгорании авто на парковке на Пулковском шоссе. Во второй раз там полностью сгорели три легковушки, а две стоящие рядом – частично.

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