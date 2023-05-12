В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля у Дороги Жизни: им оказался судимый бомж-пироман
Во Всеволожском районе, минувшим вечером, загорелся отечественный автомобиль ВАЗ 21140. По подозрению в причастности к поджогу правоохранители задержали местного бомжа, ранее поджигавшего чужие автомобили.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 11 мая, правоохранители получили сообщение о возгорании автомобиля во Всеволожском районе у Дороги Жизни.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что у воспламенившегося ВАЗ 21140 частично выгорел салон. С места происшествия правоохранители для экспертизы изъяли фрагмент обшивки сидения и вещество бурого цвета.
Спустя некоторое время, в ходе патрулирования территории, сотрудники задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался ранее судимый 65-летний мужчина, который, по версии правоохранителей, разбил заднее стекло автомобиля и совершил поджог при помощи зажигалки.
Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление в 1997 году.
Правоохранители доставили пиромана в отдел, и, составив на него протокол о мелком хулиганстве, отправили с ночевкой в спецприемник.
Ранее ALLNW сообщал, что в поджоге машины на Дунайском проспекте подозревают судимого психбольного.