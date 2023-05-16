Петербуржцам рассказали, жители каких районов не умеют пользоваться сортиром

Петербуржцам рассказали, в каких районах города жители не знают, для чего нужен унитаз. Лидерами антирейтинга, смывающие в унитаз посторонний мусор, стали Выборгский, Калининский и Невский районы.

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Выяснилось, что жители Выборгского района вызвали 60% засоров канализации, смывая в унитаз посторонние предметы по время майских праздников. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Также в эту тройку попали Калининский и Невский районы, засорив канализацию мусором на 56%.

Отмечается, что в прошлом году посторонние предметы в унитазы отправляли жители других районов. Так, в топ-3 в 2022 году попали жители Петродворцового, Василеостровского и Центрального районов.

Специалисты подчеркивают, засоры из-за посторонних предметов составили в этом году 30%, засорив канализацию на 7% меньше, чем в прошлом году.

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