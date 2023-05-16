Пьяная ссора закончилась смертью жителя Ленобласти от рук белоруса

В Кировске произошла пьяная ссора двух мужчин, в результате которой 47-летний житель Ленобласти погиб. Оказалось, что во время раздора он получил удар по лицу от собутыльника, который и отправил его на тот свет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 15 мая, правоохранителя поступило сообщение о лежащем без создания мужчине за гаражами в Кировске.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мертвого 47-летнего мужчину.

Тут же, по «горячим следам» полицейские задержали 55-летнего гражданина республики Беларусь, подозреваемого в совершении преступления.

Выяснилось, что мужчины проводили вечер за распитием спиртных напитков, а внезапная ссора вынудила белоруса ударить своего собутыльника с кулака в лицо.

С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты тканей с пятнами бурого цвета и отпечатки пальцев.

В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство, после чего его отправили в спецприемник.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мигрант убил жену в съемной квартире на Шувалова и рассказал об этом сотруднику консульства.