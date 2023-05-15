Во время осмотра у стоматолога на проспекте Королева пятилетний ребенок проглотил зеркало

В Приморском районе пятилетний петербуржец проглотил зеркало во время приема у стоматолога. Мальчика срочно отправили на осмотр.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 14 мая на проспекте Королева в стоматологическом кабинете. В ходе процедуры от инструмента отсоединилось зеркало, которое соскользнуло в пищевод мальчика.

После произошедшего ребенка срочно отвезли в детскую городскую больницу на обследование, по результатам которого родители примут решение, нужно ли писать заявление в полицию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе шестилетний ребенок на прогулке перепутал бутылки с водой и спиртом. В результате девочка глотнул этанол, после чего оказалась в больнице серьезным отравлением.