Старинный Дом Чанжина на набережной Фонтанки ушел с молотка за 156 млн рублей

Расселенный дом-памятник, расположенный на пересечении набережной Фонтанки и Прядильного переулка, продали новому владельцу. Старинный Дом Чанжина ушел с молотка за более чем 150 миллионов рублей.

Фото: Скриншот GoogleMaps

В пресс-службе Российского аукционного дома (РАД) сообщили, что победителем торгов стала компания «Гелант», выкупившая дом-памятник за 156 миллионов рублей при начально цене в 120 миллионов рублей. Конкурс проходил по распоряжению городской администрации.

В общей сложности объект занимает площадь 2,4 тысяч «квадратов», учитывая участок площадью две тысячи квадратных метром. Здание долгое время пустовало.

Дом Чанжина возвели в 1835 году, после чего, в конце XX, его признали памятником культуры. Предполагается, что здание может подойти для создания офисного центра или апарт-отеля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бетонный завод на Софийской улице может уйти новому владельцу за 500 миллионов рублей.