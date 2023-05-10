Бетонный завод на Софийской планируют передать новому владельцу за 500 млн рублей

В Санкт-Петербурге бетонный завод на Софийской улице хотят передать новому владельцу. Сейчас стоимость объекта оценивается в 500 миллионов рублей.

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Группа ЛСР занимается продажей комплекса на Софийской, 99. Построить здесь жилье, по мнению специалистов, будет очень проблематично из-за близости КАД и объездной железной дороги. Об этом сообщает DP.RU.

Известно, что завод находился в собственности дочерней компании ЛСР «Объединение 45», которая являлась лидером по поставкам товарного бетона в городе. Продажу объекта подтвердили в компании, подчеркнув, что соответствующее решение связано с оптимизацией активов.

Общая площадь комплекса достигает почти шесть гектаров, а производственные объекты здесь все сдаются и занимают восемь тысяч квадратных метров.

Предполагается, что после продажи участок можно приспособить под производство или складирование.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что «Мираторг» продал свой завод по производству колбас под Петербургом. По словам представителя агрохолдинга, компания сейчас не нуждается в большой производственной территории.