Петербуржец, жестоко избивший сожительницу в троллейбусе, налетел на нее с ножом в приемном покое больницы

В Калининском районе мужчина преследовал свою жертву даже после госпитализации. Сначала злоумышленник тяжело избил женщину в троллейбусе, а затем нашел ее в приемном покое больницы и изрезал ножом.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 мая около четырех часов дня в экстренные службы обратился диспетчер, который пояснил, что в троллейбусе 39-летнюю женщину избил сожитель, который с места происшествия скрылся.

Пострадавшую забрали в больницу на скорой. Позже к правоохранителям обратился уже дежурный врач медицинского учреждения, который заявил, что на пострадавшую, которую только что привезли, в приемном отделении снова напал сожитель, на этот раз вооруженный ножом.

Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом мягких тканей головы и колото-резанными ранениями плеча и спины направили на отделение травматологии.

Позже удалось по подозрению в совершении преступления удалось задержать неработающего 42-летнего сожителя пострадавшей. После составления протокола мужчину поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что житель Выборгского района ударил сожительницу ножом в грудь сожительницу. После этого пострадавшая скончалась от полученной травмы.