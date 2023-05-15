Северный намыв проверят вновь в Петербурге

Несмотря на то, что в ходе прошлых проверок на Северном намыве Васильевского острова нарушений не нашли, следственные органы вновь осмотрят территории.

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О возбуждении первого уголовного дела ГСУ СК РФ по Петербургу, связанного с северным намывом, стало известно 5 мая, но после решение было отменено надзирающим прокурором. Теперь следователи устроят проверку в рамках уголовного дела, возбужденного главой СК Александром Бастрыкином. Об этом сообщает «МК в Питере».

Следственный комитет заинтересовался намывными территориям после комментария в социальных сетях, автор которого выражал несогласие с проведением работ. Затем глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и проверить информацию, которую представил автор комментария. Возбуждение этого дела и отменила прокуратура.

Уже 14 мая председатель СКа лично посетил Северный намыв, после чего распорядился о проведении проверки по выявлению возможных нарушений. Примечательно, что подобные мероприятия уже проводились, но после них петербургские следователи неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела.

В «Группе ЛСР» прокомментировали ситуацию. Отмечается, что перед началом строительства был разработан проект, а затем проведены общественные слушания и осуществлена государственная экологическая экспертиза, которая предоставила положительное заключение. Подчеркивается, что создание намывных территорий предусмотрено генпланом города.

Напомним, что с февраля 2022 года между противниками строительства и застройщиком проходил суд, после которого была организована экспертиза для подтверждения безопасности проводимых работ. В этот раз мероприятия по решению суда проведут ученые Центра экспертиз СПбГУ.

Учитывая количество проверок, организованных на намыве, эксперты-экологи, как сообщает «МК в Питере», позитивно отзываются об этом проекте.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что СК РФ организовал проверку по факту обрушения конструкции с детьми в Парке Победы.