Популярность новостроек в Петербурге вновь пошла на спад

В Санкт-Петербурге снова изменились показатели продаж квартир в новостройках. Былая популярность откатилась до уровня, который наблюдался в начале года.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После роста популярности на приобретение новостроек в марте на территории Петербурга наблюдается падение интереса к этой недвижимости у покупателей и девелоперов. Так, ожидается, что начнут действовать новые условия ипотечных программ. Об этом сообщает DP.RU.

В общей сложности в Петербурге за последнее время зарегистрировали более трех тысяч сделок по договорам долевого участия, что на 13 % меньше, чем в марте.

Напомним, что российские власти после 1 июня планируют внести в условия ипотечных программ изменения. По мнению экспертов, в связи с этим многие покупатели решили пока подождать и не брать квартиры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице за год более чем на половину упали продажи элитного жилья. Так, показатель изменился на 60%.