В Петербурге за год интерес к покупке элитного жилья упал на 60%

В Петербурге за год более чем на половину упали продажи элитного жилья. В общей сложности показатель изменился на 60%.

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Количество выставленных на продажу квартир и апартаментов класса «люкс» в городе на Неве с начала 2023 года увеличилось на 1 % и достигло 131 тысячи квадратных метров. Одновременно с этим в эксплуатацию было введено два пула апартаментов в уже реализуемых элитных объектах.

По данным специалистов NF Group, с января по март в городе было продано 38 квартир и апартаментов, их общая площадь превысила пять тысяч квадратных метров. Однако такой показатель на 60% уступает цифрам за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на замедление темпов продажи, цены на элитную недвижимость перестали снижаться и сейчас составляют 541 тысячу рублей за квадратный метро. Отмечается, что средняя стоимость такого жилья, по данным за 2022 год, выросла на 21%, превысив 40 миллионов рублей.

Известно, что элитные квартиры чаще всего приобретают в Петроградском районе и Василеостровском районах Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что недалеко от станции метро «Звездная» в Московском районе Петербурга к 2026 году планируют возвести новый апарт-отель на 960 номеров. В общей сложности для реализации строительства может понадобиться около 3,5 миллиардов рублей.