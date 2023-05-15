Минувшей ночью экстремалы удивили жителей дома на Приморском проспекте. Молодые люди прыгали с парашютом прямо с многоэтажки. Об опасных полетах рассказали в соцсетях очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, как парашют проносится мимо балкона, и вскоре экстремал приземляется на парковке у супермаркета. Внизу его уже встречают двое. По словам свидетелей, молодые люди прыгали с высоты в 26 этажей. Прыжки с парашютом устроили неизвестные экстремалы в Петербурге с высотки на Приморском проспекте, дом № 137, корпус 2. Спуск запечатлели местные жители в ночь на 14 мая. Прыгун приземлился на парковке у местного супермаркета. Видео опубликовали в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Пользователи соцсетей отнеслись к выходке по-разному. Некоторых впечатлил дерзкий полет, другие же отметили, что это крайне опасно, и экстремалов следовало бы вразумить.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал. что