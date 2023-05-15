В Пулково 15 мая отменили девять авиарейсов

В петербургском аэропорту 15 мая есть несколько отмененных авиарейсов на вылет и прибытие. При этом задержанных самолетов пока не предвидится.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Согласно данным Пулково, в понедельник пять авиарейсов так и не будут осуществлены из воздушной гавани Северной столицы. Речь идет о самолетах, которые должны были отправиться в Архангельск, Даламан, Анталью, Ош и Норильск. За перевозку отвечают «Северсталь», «Corendon Airlines», «Уральские Авиалинии» и «NordStar Airlines».

Не будут выполнены и несколько рейсов в обратную сторону. Так, на территорию Петербурга не приземляться самолеты тех же авиакомпаний, запланировавшие ранее свое путешествие из Архангельска, Даламана и Антальи. Кроме того, не состоится прибытие воздушного судна «NordStar Airlines» из Красноярска. Самолет должен был приземлиться в Пулково около 21:15.

Остальные авиарейсы планируют осуществить согласно расписанию. Об изменениях можно узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с июня в петербургском аэропорту откроют прямые рейсы в Шанхай. Самолеты будут вылетать в этом направлении три раза в неделю.