Петербуржцы смогут из Пулково вылететь в Шанхай прямым рейсом

С июня в Пулково открываются прямые рейсы в Шанхай. Известно, что самолеты будут вылетать в этом направлении три раза в неделю. Отмечается, что это первый перелет из Петербурга в Шанхай с осени 2019 года.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С начала июня петербуржцы получат возможность отправиться в Шанхай прямым перелетом. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Так, рейсы в Шанхай будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам с 6 июня на самолетах Airbus A330-300 компанией China Eastern Airlines.

Прибывшие в Китай без визы транзитные туристы смогут находиться в городе 144 часа, остальные же из Шанхая смогут направиться в путешествие дальше по всем популярным маршрутам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что русские туристы смогут забронировать номера в китайских отелях, цены на которые вновь упадут с 10 мая.