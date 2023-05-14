Гробницу Александра Невского почти на полвека переместят из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру

Гробницу Александра Невского, которая на протяжении ста лет хранилась в Государственном Эрмитаже, решили перенести обратно в Александро-Невскую лавру.

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В пресс-службе музея рассказали, что соответствующий договор уже утвержден и согласован Патриархом Московским и всея Руси, а также Министром культуры РФ. Гробница Александра Невского переедет в Александро-Невскую лавру на 49 лет.

Важно, что музей и РПЦ проговорили, что на новом месте будут воссозданы условия, при которых реликвия сохранится. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский напомнил,, что специалисты музея на протяжении ста лет берегли гробницу и раку. Теперь же об их сохранности позаботится церковь.

Гробница изготовили еще по указу императрицы Елизаветы. До переезда в Эрмитаж она хранилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

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