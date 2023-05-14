Между Мурманским и Рябовским шоссе с 16 мая будете сложнее проехать

С 16 мая на КАД начнут проводить еще одни дорожные работы, которые временно ограничат движение между Мурманским и Рябовским шоссе.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что с 16 по 28 мая работники временно перекроют третью и четвертую полосы движения между Мурманским и Рябовским шоссе. При этом на первой и второй полосах водители смогут ехать не быстрее 50 километров в час.

Отмечается, что ограничение движение необходимо для проведения работ по устранению колейности покрытия проезжей части на участке с 49 по 41 километр. Сроки работ могут быть скорректированы из-за погоды. Дорожники будут работать в круглосуточном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 10 по 15 мая на КАД действовало ограничение движения в связи с ремонтными работами. Тогда были перекрыты две полосы по участку пересечения развязок Софийской и Московским шоссе.