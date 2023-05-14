В Пулково 14 мая задерживают два рейса на вылет

В воскресенье, 14 мая, в петербургском аэропорту Пулково есть несколько задержанных рейсов на вылет, а также отмененные рейсы на прибытие.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Так, согласно данным онлайн-табло Пулково, на несколько часов позже вылетел из Петербурга самолет в Анталью. Изначально воздушное судно «Southwind Airlines» должно было покинуть аэропорт в 02:05, но отправилось в 06:45 по мск.

Следующим задержанным рейсом на вылет стал самолет авиакомпании «РусЛайн» в Нарьян-Мар на 07:35. Теперь время вылета воздушного судна изменилось на 08:25.

Также отменены два рейса на отправление и прибытие. Речь идет о самолетах «Икар» из Ярославля. Из Петербурга воздушное судно должно было вылететь в 14:30, а приземлиться на территорию города — в 18:35.

Остальные авиарейсы, по данным на 08:00, должны покинуть воздушную гавань Северной столицы вовремя. Об изменениях в течение дня можно узнать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с июня в Петербурге откроют прямые рейсы в Шанхай. Самолеты будут вылетать в этом направлении три раза в неделю.