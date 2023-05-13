Мурманские правоохранители запретили торговать неоригинальной обувью, отобрав у продавца контрафакт

В столице Заполярья «прикрыли лавочку», где торговали неоригинальной обувью. Однако это сделано не в рамках борьбы за авторские права брендов, а в целях обезопасить здоровье покупателей, так как обувь была без необходимых документов и маркировок.

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Мурманская полиция вместе с транспортной прокуратурой приостановила продажу копий кроссовок оригинальных брендов в одном из торговых павильонов города. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Причиной для запрета на продажу стало отсутствие маркировок и необходимых документов у кроссовок. Это означает, что продавец подвергал своих покупателей опасности в плане здоровья.

Правоохранители изъяли контрафактную продукцию у бизнесменов и возбудил в отношении продавца дело об административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Апатитах полиция задержала мужчину, который «случайно» нашел и подобрал несколько свертков с наркотиками.