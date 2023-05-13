В Апатитах полиция задержала мужчину, который «случайно» нашел и подобрал несколько свертков с наркотиками

Нашедшему «случайно» несколько свертков с наркотиками жителю Апатит грозит от трех до десяти лет за решеткой. По мнению сотрудников полиции, мужчина имеет отношение к незаконному обороту наркотиков.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Правоохранители задержали в Апатитах мужчину, который носил при себе пять свертков наркотиков. Об этом сообщает «МК в Мурманске».

Задержание произошло в субботу, 13 мая. В ходе личного осмотра северянина, сотрудники полиции обнаружили несколько свертков с наркотическими веществами, наличие которых мужчина объяснил случайной находкой на улице.

Экспертиза находки показала, что вес веществ в общей сумме составил более одного грамма, это означает, что мужчина имел при себе крупный размер наркотиков и ему может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.

На северянина заведено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).