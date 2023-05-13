«Дальше уже просто ехать некуда»: так Бастрыкин оценил факт коррупции и воровства на оборонных предприятиях России

Александр Бастрыкин заявил о коррумпированности и воровстве на оборонных предприятиях России. По его мнению ситуация не самая лучная и решить эту проблему необходимо как можно скорее.

Фото: пресс-служба СКР

На XI международном юридическом форуме (ПМЮФ) глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что «дальше уже просто ехать некуда», рассказав о наличии фактов коррупции и воровства на оборонных предприятиях страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Бастрыкин отметил, что в такое непростое для страны время, корпорации, выполняющие государственный оборонный заказ не стесняются заниматься коррупцией, практикуя огромное количество мошеннических схем.

Конкретные названия организаций, на которых выявили нарушения Бастрыкин называть не стал.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Бастрыкин обязал Следственный комитет Петербурга установить обстоятельства избиения Гридасовой.