Следственный комитет поможет петербурженке привлечь к ответственности врачей, забывших внутри нее иголку более 10 лет назаж

Страдавшая от болей в животе петербурженка узнала причину недомоганий во время процедуры МРТ. На снимках специалисты увидели стальную иглу, которую, по словам женщины могли забыть во время операции более 10 лет назад.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во время МРТ петербурженка узнала причину своих жутких болей в животе – оказалось, что во время проведения операции врачи оставили внутри женщины иголку. Пострадавшая обратилась со своей проблемой в следственный комитет Петербурга. Об этом сообщили в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации.

Выяснилось, что инородный предмет в теле петербурженки оставили врачи одного из роддомов, проводившие ей кесарево сечение 14 лет назад. Все эти годы женщина страдала от страшных болей.

Ситуацию под свой контроль взял Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Отмечается, что пострадавшая обращалась в роддом для решения своей проблемы, однако ей отказали в помощи, сославшись на отсутствие компетентных специалистов, способных удалить инородный предмет из женщины.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что СК начал проверку по факту обрушения конструкции с детьми в Парке Победы.