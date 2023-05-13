Принявший на грудь автомобилист отправил своих пассажиров в больницу наехав на дерево в Ленобласти

Пьяный автомобилист врезался в дерево в Выборгском районе Ленобласти, после чего в результате аварии, его пассажиры попали в больницу. Известно, что пострадавшим шесть и семь лет.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 12 мая, нетрезвый водитель отправил своих маленьких пассажиров, наехав на дерево в Ленобласти.

Выяснилось, что вожитель не справился с управлением и съехал с проезжей части вправо, где его поджидало лиственное препятствие.

Дети шести и семи лет госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Выяснилось, что водитель – любитель нарушить правила дорожного движения и управления транспортом, например, в 2023 году он уже пять раз привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости.)

В отношении автомобилиста составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), а его машина помещена на спецстоянку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что водитель отправил в больницу своих пассажиров наехав на стоящий самосвал в Петергофе.