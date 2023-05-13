Водитель отправил в больницу своих пассажиров наехав на стоящий самосвал в Петергофе

В Петергофе 19-летний водитель не справившись с управлением наехал на припаркованный на обочине самосвал. В результате аварии три пассажира легковушки попали в больницу с различными травмами.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 12 мая, молодой водитель ВАЗ 21103, не справился с управлением и налетел на стоящий самосвал Ford в Петергофе.

В результате аварии три пассажира отечественной машины госпитализированы с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Известно, что это 20-летняя девушка и два подростка 14 и 15 лет.

За 2022-2023 год водитель ВАЗ привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения один раз по части 3 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения), а водитель стоящего самосвала за аналогичный период был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД 10 раз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что водитель иномарки «подшофе» сбил шестилетнего ребенка во дворе на Антонова-Овсеенко.