Водитель иномарки «подшофе» сбил шестилетнего ребенка во дворе на Антонова-Овсеенко

Пьяный водитель сбил малолетнего ребенка во дворе дома в Невском районе. Пострадавший попал в больницу с повреждениями средней степени тяжести.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 12 мая, во дворе одного из домов на Антонова-Овсеенко, нетрезвый водитель иномарки сбил шестилетнего ребенка в присутствии его родителей.

Происшествие случилось во второй половине дня, когда ребенок пересекал проезжую часть дорого справа налево по ходу движения машины.

В результате ДТП пострадавший госпитализирован в детскую городскую больницу в средней степени тяжести.

Отмечается, что автомобилист уже привлекался в 2023 году за нарушение ПДД. Так, в отношении петербуржца был составлен протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков).

После аварии на мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), а его Skoda Octavia помещена на штрафстоянку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Новогорелово водитель иномарки сбила второклассника.