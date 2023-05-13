Правоохранители задержали с поличным вора-рецидивиста после очередной «вылазки» через час после преступления в Комарово

Полиция задержала жителя Петербурга, укравшего у бабушки несколько тысяч, проникнув в квартиру под видом социального работника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело – это может стать 13-й судимостью задержанного.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 12 мая, полицейские задержали с поличным мужчину, который пришел проверять электроприборы и выплачивать социальную компенсацию пенсионерки, а вместо этого украл у женщины девять тысяч рублей.

Правоохранители остановили злоумышленника спустя час после преступления. Оказалось, что мошенничество и кражи для петербуржца – одно из главных хобби. Именно по этим двум статьям мужчина был осужден 12 раз с 2002 по 2020 год.

У задержанного изъяли похищенные у пенсионерки средства, а также иномарку Mercedes Benz GLK 300 4 Matic.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В данное время проводятся необходимые следственные мероприятия с целью установить дополнительные эпизоды преступно деятельности петербуржца.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали судимого жителя Пикалево, похитившего у односельчанки маникюрные принадлежности на 40 тысяч рублей.