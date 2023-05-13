Малый драматический театр отменил все спектакли до 16 мая и обещает вернуть зрителям деньги

Малый драматический театр в Петербурге обещает вернуть зрителям деньги в полном объеме за несостоявшиеся спектакли. Деятельность театра продолжает быть приостановлена в связи с требованием Роспотребнадзора.

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Роспотребнадзор приостановил деятельность Малого драматического театра в связи с выявленными нарушениями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, например, ведомство смутило отсутствие сертификатов о прививках у нескольких сотрудников, а также некоторых необходимых прививок, отсутствие дезинфицирующих средств, обладающих действием против возбудителей вирусных инфекций, неубранная столовая и отсутствие ярлыков производителя на пищевой продукции. Информация об этом сообщается на официальном сайте МДТ.

Все перечисленное зафиксировано в деле об административном правонарушении, которое 10 мая ведомство направило в суд.

Однако на следующий, 11 мая, суд вернул дело на доработку, сославшись на многочисленные существенные нарушения при составлении.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Малый драматический театр в Петербурге может закрыть двери для зрителей на три месяца.