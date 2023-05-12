Жители Ленобласти смогут посетить заповедники региона бесплатно с 16 мая

В Ленобласти пройдут бесплатные экскурсии по заповедникам и заказникам региона. Первая экскурсия будет проводиться в Линдуловской роще уже на следующей неделе.

Фото: скриншот GoogleMaps

Жители Ленобласти смогут бесплатно посетить Линдуловскую рощу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Первая бесплатная экскурсия по заказнику пройдет во вторник, 16 мая. Экскурсию для всех желающих проведет главный специалист Дирекции ООПТ Ленобласти Александр Марунчак. Известно, что желающих будут ждать у входной арки на территорию в 11:00.

Отмечается, что несмотря на то, что экскурсия по особо охраняемым природным территориям Ленобласти полностью бесплатная, участникам необходимо пройти регистрацию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге завели уголовное дело против руферов за экскурсии по крышам.