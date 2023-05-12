В Смольном рассказали о увеличении бюджета города почти на 400 млрд рублей

Бюджет Петербурга увеличился почти на 40% в период с января по апрель 2023 года. Расходы же составили 22% от годового плана.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

К началу мая в «казне» Северной столицы оказалось 397 млрд рублей. Это составило 38% от годового плана. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Алексей Корабельников – ответственный за координацию и контроль комитета по государственному заказу и комитета финансов Петербурга.

Оказалось, что 178 млрд рублей принес налог на прибыль, а НДФЛ и собственные – налоговые и неналоговые доходы – 103 млрд и 386 млрд соответственно.

Также Корабельников отметил, что расходы из бюджета города составили 267 млрд рублей, что составило 22% от общего плана.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что штраф за неуплату курортного сбора составит 500 рублей для туристов и 50 тысяч для юрлица.