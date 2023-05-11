В Петербурге снова пытаются найти арендаторов на 28 объектов Апраксина двора

В Петербурге возобновили торги по аренде Апраксина двора. В этот раз на торги выставили 28 объектов.

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В пресс-службе Фонда имущества Петербурга рассказали, что начальная стоимость годовой аренды объектов превышает 120 миллионов рублей. Торги планируют провести 5 июня.

Отмечается, что общая площадь точек достигает 16,5 тысяч «квадратов», при этом среди объявленных объектов три — это здания, а еще 25 — отдельные помещения, 80% которых подойдут для осуществления торгово-сервисной функции.

Известно, что в 2022 году на территории Апраксина двора арендовали 54 объекта, общей площадью 15 тысяч «квадратов «.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге снова пытаются продать плавучий ресторан «Серебряный кит». Правда, судно частично затонуло еще в конце марта 2023 года.