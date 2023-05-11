За год объем сбережений петербуржцев увеличился почти до трех млрд рублей

Счета жителей Петербурга в банках за год заметно пополнились. В общей сложности суммы изменились на 7% и, без учета эскроу, достигли показателя почти в три миллиарда рублей.

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Выяснилось, что в 87% случаев горожане хранят деньги на счетах в рублях, а приток средств сохраняется с февраля. Как отметили в пресс-службе Северо-Западного управления Банка России, по сравнению с прошлым годом сбережения петербуржцев увеличились на 7%, при этом количество денег достигло 2,9 миллиардов рублей.

Отмечается, что с начала года средства на вкладах жителей Петербурга пополнились на 2,4%. Начальник экономического управления ведомства Алексей Суслов заметил, что оживление потребительской активности, вероятно, означает, что склонность горожан к сбережению начала постепенно снижаться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица находится на 14 месте по темпу роста зарплат. Эксперты выяснили, когда большинство горожан могут рассчитывать на оплату труда, в 100 тысяч рублей.